В Харківській області автобус потрапив у ДТП: є загиблий, близько 20 людей постраждали

Фото: наслідки ДТП автомобіля та автобуса (t.me/police_kh_region/22417)

ДТП в Україні

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області водій "швидкої" скоїв наїзд на двох пішоходів. Внаслідок події є постраждалі.

Також ми писали, що через негоду на Полтавщині зіткнулися 10 автомобілів.

У поліції назвали кількість викликів через ДТП. У відомстві назвали одну із причин аварій.