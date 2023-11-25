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В Харківській області автобус потрапив у ДТП: є загиблий, близько 20 людей постраждали

У Харківській області автобус зіткнувся з автомобілем, є постраждалі та загиблий (t.me/police_kh_region/22417)
Автор: Владислав Прийменко

У Куп'янському районі Харківської області вранці 24 листопада сталася ДТП. Одна людина загинула, 18 травмовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Поліції Харківської області.

Автопригода сталася близько 8:00 на автодорозі "Чугуїв - Крейдяне". Зі слів поліції, водій автомобіля "Тойота" загинув на місці. Пасажира авто госпіталізували із травмами.

"Водій та 16 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - повідомили в поліції.

 
Фото: наслідки ДТП автомобіля та автобуса (t.me/police_kh_region/22417)

ДТП в Україні

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області водій "швидкої" скоїв наїзд на двох пішоходів. Внаслідок події є постраждалі.

Також ми писали, що через негоду на Полтавщині зіткнулися 10 автомобілів.

У поліції назвали кількість викликів через ДТП. У відомстві назвали одну із причин аварій.

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ДТПхарков