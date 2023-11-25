В Харківській області автобус потрапив у ДТП: є загиблий, близько 20 людей постраждали

У Куп'янському районі Харківської області вранці 24 листопада сталася ДТП. Одна людина загинула, 18 травмовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Поліції Харківської області.
Автопригода сталася близько 8:00 на автодорозі "Чугуїв - Крейдяне". Зі слів поліції, водій автомобіля "Тойота" загинув на місці. Пасажира авто госпіталізували із травмами.
"Водій та 16 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - повідомили в поліції.
Раніше ми повідомляли, що у Львівській області водій "швидкої" скоїв наїзд на двох пішоходів. Внаслідок події є постраждалі.
Також ми писали, що через негоду на Полтавщині зіткнулися 10 автомобілів.
У поліції назвали кількість викликів через ДТП. У відомстві назвали одну із причин аварій.
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