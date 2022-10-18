Харківська "Рекаст" передає захисникам автомобілі, дрони та комплекси Starlink

Підприємці, зокрема, передали захисникам два позашляховики, квадрокоптери, обігрівачі. Крім того, представники компанії постійно забезпечують військових продуктами харчування та пальним.

Зазначається, що у списку тих, кому допомагають благодійники - центри комплектування Новобаварського та Шевченківського районів Харкова, а також бійці розвідувального відділення військової частини А7041 (113 окрема бригада територіальної оборони).

Представники компанії вже передали бійцям два позашляховики, що дозволять захисникам швидше виконувати бойові задачі, виганяючи окупаційні війська як з території Харківщини, так і з усіх окупованих українських земель.

"Ми, як представники соціально-відповідального бізнесу, розуміємо: саме завдяки нашим бійцям можемо працювати і сплачувати податки. Тому намагаємося задовольняти різні потреби українських захисників, аби вони ще активніше викидали ворога з нашої землі", - заявив засновник ТОВ "Рекаст" Єгор Доровський.

Окрім автомобілів, благодійники передали на потреби військових два квадрокоптери, обігрівачі, а також постійно забезпечують захисників продуктами харчування та талонами на пальне для техніки.

Нині представники компанії збираються придбати комплект обладнання для передачі супутникового інтернету Starlink, розробником якого є відома американська компанія SpaceX. Спорядження теж передадуть бійцям 113 окремої бригади ТрО.

"Ми будемо допомагати нашим воїнам стільки, скільки буде потрібно. Адже те, що роблять наші захисники на полі бою, важко переоцінити. Настане день, і наші воїни відкинуть ворога з території України. А ми маємо зробити все для того, аби цей день настав якомога швидше", - додає засновник компанії.

Нагадаємо, раніше Єгора Доровського та директора підприємства Дмитра Дьяконова нагородили почесними грамотами "За оборону Міста-Героя Харків" від Новобаварського районного терцентру комплектування та соцпідтримки.