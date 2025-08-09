На Харківщині двоє хлопців зґвалтували підлітка: знімали злочин на камеру

Зазначається, що 14-річного підлітка примусили проти волі до дій сексуального характеру його знайомі 15 та 20 років.

"Під час цього один з нападників здійснював відеозйомку на мобільний телефон, а інший застосовував фізичний тиск. Згодом відео з елементами насильства було поширене в одній із соцмереж, що стало відомо через знайомих потерпілого", - сказано у повідомленні.

Слідчі та прокуратура кваліфікували дії 15-річного підозрюваного за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. 20-річному підозрюваному оголосили про підозру згідно ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 1 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 301-1 (виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії) ККУ.

Обом підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Поліція закликає громадян не замовчувати випадки сексуального насильства. Якщо вам відомо про подібні факти або ви самі стали жертвою - негайно звертайтесь до правоохоронних органів", - додали у поліції.