На Харківщині двоє хлопців зґвалтували підлітка: знімали злочин на камеру

Україна, Субота 09 серпня 2025 16:17
UA EN RU
На Харківщині двоє хлопців зґвалтували підлітка: знімали злочин на камеру Ілюстративне фото: Національна поліція України (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Харківській області слідчі поліції повідомили про підозру групі зловмисників, які причетні до зґвалтування неповнолітньої дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції Харківської області.

Зазначається, що 14-річного підлітка примусили проти волі до дій сексуального характеру його знайомі 15 та 20 років.

"Під час цього один з нападників здійснював відеозйомку на мобільний телефон, а інший застосовував фізичний тиск. Згодом відео з елементами насильства було поширене в одній із соцмереж, що стало відомо через знайомих потерпілого", - сказано у повідомленні.

Слідчі та прокуратура кваліфікували дії 15-річного підозрюваного за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. 20-річному підозрюваному оголосили про підозру згідно ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 1 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 301-1 (виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії) ККУ.

Обом підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Поліція закликає громадян не замовчувати випадки сексуального насильства. Якщо вам відомо про подібні факти або ви самі стали жертвою - негайно звертайтесь до правоохоронних органів", - додали у поліції.

Нагадаємо, нещодавно в Мукачево правоохоронці затримали групу неповнолітніх, яких підозрюють у зґвалтуванні та пограбуванні жінки. Це четверо хлопців, віком 13, 14, 16 та 17 років.

Також нещодавно окружний суд австрійського міста Корнеубурга виніс вирок 73-річному італійцю через численні насильства над неповнолітньою біженкою з України, які призвели до вагітності.

