Харків до опівночі буде зі світлом. Область вже майже вся заживлена, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова на телемарафоні.

За його словами, було 10 ударів ракетами С-300, а дві крилаті ракети вдалося збити. І пошкодження зрештою виявилися не такими критичними, як за попередньою оцінкою.

"На даний момент ми приступили до відновлення, область підключена на 85%, залишилося кілька громад та районів, де потрібно відновити електропостачання. Щодо Харкова, то вже 55% міста заживлено, десь дві години тому ми почали подавати електроенергію на водоканал та теплові мережі… Працюємо вже над підключенням спальних районів. Плануємо працювати до опівночі та плануємо до цього часу підключити 100% населених пунктів області та, зокрема, Харкова", - зазначив він.