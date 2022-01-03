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Характер заболевания "Омикроном" может указывать на грядущий конец пандемии, - эксперт

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Понедельник 03 января 2022 19:17
Характер заболевания "Омикроном" может указывать на грядущий конец пандемии, - эксперт Фото: Характер заболевания "Омикроном" может указывать на грядущий конец пандемии (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Особенности протекания COVID-19 при заражении новым штаммом "Омикрон" позволяют выдвинуть версию, что волна заболеваемости может стать последней за пандемию.

Об этом заявила технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Она отметила, что штамм "Омикрон" более трансмиссивен, однако он вызывает менее серьезные заболевания, чем остальные варианты.

Краузе отметила, что риск госпитализации в случае заражения "Омикроном" в два раза ниже, чем при инфицировании вариантом "Дельта".

"Возможно, это то, что выведет нас из пандемии, так что это станет последней волной ковидрона", - сказал она.

Напомним, ранее ученые установили, что большинство проявлений нового варианта инфекции напоминает обычную простуду.

Кроме того, в Украине прогнозируют волну "Омикрона".

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