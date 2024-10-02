ХАМАС взяв на себе відповідальність за стрілянину в Тель-Авіві

Теракти в Ізраїлі

Нагадаємо, що вчора, 1 жовтня, в Тель-Авіві невідомі почали стрілянину в районі Яффо. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих та сімох постраждалих. Пізніше кількість жертв і поранених зросла.

Зазначимо, що серед поранених є українка.

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