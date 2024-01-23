Вибухи та понад 20 убитих. ХАМАС влаштував нову атаку на ЦАХАЛ у Секторі Газа

"21 ізраїльського солдата було вбито в понеділок, коли вони зазнали нападу на півдні Сектору Газа, що викликало вибух, в результаті якого обрушилися дві будівлі з солдатами всередині них", - пише видання 23 січня.

Як уточнюють журналісти, будівлі готувалися до зносу військами, коли палестинські бойовики відкрили вогонь із РПГ по танку, який охороняв сили. Потім у будинках стався другий вибух, можливо, з другого гранотомета, який призвів до їхнього обвалення.

"Це був найбільш смертоносний інцидент з початку наземного наступу Ізраїлю в анклаві, в результаті якого кількість загиблих військових під час операції досягла 219", - зазначає The Times of Israel.

На прес-конференції у вівторок вранці офіційний представник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що війська діють в районі приблизно за 600 метрів від кордону, навпроти південної ізраїльської громади Кісуфім.

"Близько 16.00 бойовики обстріляли з РПГ танк, який охороняв війська, одночасно стався вибух у двох двоповерхових будівлях. Через цей вибух будівлі впали, а більша частина сил знаходилася всередині та поряд з ними", - сказав він.

Хагарі сказав, що вибух у будинках, швидше за все, був результатом мін, закладених військами з метою подальшого знесення будівель, але причина вибуху все ще розслідується. Можливо, до будівлі потрапив другий гранатомет.

ЦАХАЛ назвав імена 17 солдатів, які загинули внаслідок інциденту, всі вони були резервістами. Ще трьох солдатів було вбито в бою в понеділок під час посиленого штурму міста Хан-Юніс на півдні Гази.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС влаштували масоване вторгення в Ізраїль, і під час нападу захопили в заручники сотні людей. Єрусалим у відповідь розпочав військову операцію проти терористів, зокрема в районі Сектору Газа.

Згодом в ході обміну заручниками терористи звільнили близько 120 осіб, а Ізраїль звільнив групу палестинських в'язнів.

Раніше прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

Як раніше писало The Wall Street Journal, ізраїльські війська знищили від 20 до 30% бойовиків ХАМАС, що поки не відповідає меті Ізраїлю знищити угруповання.