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ХАМАС повідомив Ізраїль про смерть восьми заручників, яких мали звільнити

Ілюстративне фото: у полоні у ХАМАС померли ізраїльські заручники (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вісім ізраїльських заручників бойовиків ХАМАС померли. Їх мали звільнити в рамках першого етапу угоди про припинення вогню в Секторі Газа.

Про це заявив прессекретар уряду Ізраїлю Девід Менцер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Загалом у рамках першої фази бойовики мають звільнити 33 заручників. Сімох уже випустили.

За словами Менцера, дані ХАМАС свідчать, що 18 із 26 заручників, яких планують звільнити, живі, а вісім - мертві.

В уряді Ізраїлю уточнили, що наступне звільнення заручників має відбутися 30 січня і 1 лютого. У ці дні випустять по три заручники.

Серед 33 заручників, яких мають звільнити, - жінки, діти, чоловіки, старші за 50 років, а також нездорові та поранені чоловіки. У неділю ЦАХАЛ заявив, що у нього є "серйозні побоювання" щодо Ширі Бібас та її двох маленьких синів Аріеля і Кфіра.

Звільнення заручників

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ізраїль схвалив припинення вогню з бойовиками ХАМАС.

Після того, як відповідна угода вступила в дію, ХАМАС почав передавати Червоному Хресту заручників. Потім їх доставили до військ ЦАХАЛ у Газі.

Детальніше про те, чому ХАМАС та Ізраїль уклали угоду, - в матеріалі РБК-Україна.

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