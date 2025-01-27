ХАМАС повідомив Ізраїль про смерть восьми заручників, яких мали звільнити

Вісім ізраїльських заручників бойовиків ХАМАС померли. Їх мали звільнити в рамках першого етапу угоди про припинення вогню в Секторі Газа.

Про це заявив прессекретар уряду Ізраїлю Девід Менцер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Загалом у рамках першої фази бойовики мають звільнити 33 заручників. Сімох уже випустили.

За словами Менцера, дані ХАМАС свідчать, що 18 із 26 заручників, яких планують звільнити, живі, а вісім - мертві.

В уряді Ізраїлю уточнили, що наступне звільнення заручників має відбутися 30 січня і 1 лютого. У ці дні випустять по три заручники.

Серед 33 заручників, яких мають звільнити, - жінки, діти, чоловіки, старші за 50 років, а також нездорові та поранені чоловіки. У неділю ЦАХАЛ заявив, що у нього є "серйозні побоювання" щодо Ширі Бібас та її двох маленьких синів Аріеля і Кфіра.