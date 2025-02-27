ХАМАС передав Ізраїлю тіла чотирьох заручників і назвав умову, щоб звільнити тих, хто залишився

У ніч на четвер, 27 лютого, ХАМАС передав тіла чотирьох ізраїльських заручників, очікуючи натомість звільнення Ізраїлем сотень палестинських в'язнів. Також угруповання назвало умови для звільнення заручників, що залишилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Після кількох днів безвихідної ситуації, єгипетські посередники в середу домоглися передачі тіл останніх чотирьох заручників на першому етапі угоди. У четвер вранці в офісі ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху повідомили, що Ізраїль отримав труни з останками чотирьох заручників.

Раніше ХАМАС упізнав тіла заручників, як тіла Цачі Ідана, Іцхака Елгарата, Охада Яхаломі та Шломо Мантзура, яких було викрадено під час нападу 7 жовтня 2023 року зі своїх будинків у кібуці неподалік Гази.

У заяві офісу Нетаньяху йдеться про те, що первісна ідентифікація тіл триватиме на території Ізраїлю, після завершення процесу сім'ям заручників буде надіслано офіційне повідомлення.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, повна судово-медична експертиза для визначення причини смерті останніх чотирьох тіл, повернутих до Ізраїлю, відбудеться пізніше.

Як пише агентство, нічний обмін став останнім у рамках "крихкого" перемир'я в Газі. Припинення вогню набуло чинності 19 січня і загалом дотримується, незважаючи на численні невдачі.

Зокрема, раніше в суботу Ізраїль відмовився звільнити ув'язнених після того, як ХАМАС передав шістьох заручників під час постановочної церемонії. Йдеться про те, що угруповання демонструвало живих заручників і труни з останками заручників на сцені перед натовпом у Газі, перш ніж передати їх, що викликало різку критику, зокрема з боку ООН. Остаточна передача не передбачала такої церемонії.

Також угоду про передачу було призупинено після того, як ХАМАС передав останки невпізнаної палестинської жінки замість Ширі Бібас, перш ніж доставити правильне тіло наступного дня. Тіло невпізнаної жінки було відправлено назад у лікарню Гази в четвер.

Reuters пише, що перша фаза припинення вогню має закінчитися цього тижня, а доля наступної фази, яка спрямована на припинення війни, залишається неясною.

У четвер ХАМАС заявив, що готовий почати переговори щодо другого етапу і що єдиний спосіб звільнити заручників, які залишилися, - це прихильність режиму припинення вогню.