ХАМАС передав Ізраїлю тіла чотирьох заручників: серед загиблих двоє дітей

Бойовики ХАМАС в рамках угоди передали Ізраїлю тіла чотирьох заручників. Серед загиблих двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Процес передачі тіл розпочався зранку 20 лютого. Бойовики угруповування ХАМАС почали процедуру передачі загиблих з затримкою. Терористи розмістили труни з останками загиблих на "сцені", поряд були встановлені плакати з написом "Зроблено в США".
ХАМАС стверджує, що заручники разом з охоронцями загинули внаслідок авіаудару Ізраїля з застосуванням американських ракет.
Тіла заручників вже були передані представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ізраїльські військові заявляють, що отримали останки полонених.
Серед загиблих - ізраїльтянка Ширі Бібас, яку викрали разом з двома дітьми під час вторгнення 7 жовтня 2023 року. Одну з хлопчиків на момент викрадення було дев'ять місяців, а іншому - п'ять років. Ще один загиблий - громадян Ізраїлю Одед Ліфшіц, якому на момент викрадення було 83 роки.
Фото: загиблі у полоні ХАМАС громадяни Ізраїлю (timesofisrael.com)
Очікується, що у суботу, 22 лютого, ХАМАС передасть Ізраїлю ще шістьох заручників.
Нагадаємо, понад місяць тому Ізраїлю та ХАМАС за участі посередників уклали угоду про звільнення заручників, в рамках якої було встановлене перемир'я у Секторі Газа.
ХАМАС передає Ізраїлю заручників та тіла загиблих заручників, а Ізраїль своєю чергою звільняє палестинських ув'язнених.
Минулої суботи, 15 лютого, бойовики угруповування ХАМАС передали трьох ізраїльських заручників, а Ізраїль звільнив 369 палестинських ув'язнених.
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