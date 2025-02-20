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ХАМАС передав Ізраїлю тіла чотирьох заручників: серед загиблих двоє дітей

Фото: ХАМАС передав Ізраїлю тіла чотирьох загиблих заручників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бойовики ХАМАС в рамках угоди передали Ізраїлю тіла чотирьох заручників. Серед загиблих двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Процес передачі тіл розпочався зранку 20 лютого. Бойовики угруповування ХАМАС почали процедуру передачі загиблих з затримкою. Терористи розмістили труни з останками загиблих на "сцені", поряд були встановлені плакати з написом "Зроблено в США".

ХАМАС стверджує, що заручники разом з охоронцями загинули внаслідок авіаудару Ізраїля з застосуванням американських ракет.

Тіла заручників вже були передані представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ізраїльські військові заявляють, що отримали останки полонених.

Серед загиблих - ізраїльтянка Ширі Бібас, яку викрали разом з двома дітьми під час вторгнення 7 жовтня 2023 року. Одну з хлопчиків на момент викрадення було дев'ять місяців, а іншому - п'ять років. Ще один загиблий - громадян Ізраїлю Одед Ліфшіц, якому на момент викрадення було 83 роки.

Фото: загиблі у полоні ХАМАС громадяни Ізраїлю (timesofisrael.com)

Очікується, що у суботу, 22 лютого, ХАМАС передасть Ізраїлю ще шістьох заручників.

Угода Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, понад місяць тому Ізраїлю та ХАМАС за участі посередників уклали угоду про звільнення заручників, в рамках якої було встановлене перемир'я у Секторі Газа.

ХАМАС передає Ізраїлю заручників та тіла загиблих заручників, а Ізраїль своєю чергою звільняє палестинських ув'язнених.

Минулої суботи, 15 лютого, бойовики угруповування ХАМАС передали трьох ізраїльських заручників, а Ізраїль звільнив 369 палестинських ув'язнених.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа