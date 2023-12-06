ХАМАС ґвалтував і калічив жінок під час нападу на Ізраїль, - Байден

Виступаючи на заході зі збору коштів на свою виборчу кампанію в штаті Массачусетс, президент США розповів, що за останні кілька тижнів було поширено чимало повідомлень про "неймовірну жорстокість" палестинських бойовиків ХАМАС.

"Повідомлення про те, що жінки були зґвалтовані, неодноразово зґвалтовані, їхні тіла були понівечені ще за життя, про те, що жіночі трупи осквернені, що терористи ХАМАС завдають стільки болю та страждань жінкам та дівчаткам, скільки можливо, а потім вбивають їх. Це жахливо", - заявив Байден.

Ізраїльська поліція розслідує можливі сексуальні злочини, скоєні кількома сотнями терористів ХАМАСу, яких заарештували після нападу 7 жовтня. Міністерство юстиції заявило, що жертв катували, ґвалтували, спалювали живцем і розчленовували.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.