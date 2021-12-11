Хакеры взломали сайт Минздрава Бразилии: данные о вакцинации исчезли

Минздрав уточняет, что одна из взломанных хакерами систем отвечала за информацию о национальной программе иммунизации населения. Вторая система использовалась для выдачи цифровых сертификатов о вакцинации.

Из-за кибератаки правительство сообщило, что отложило на неделю введение новых требований к здоровью путешественников, прибывающих в Бразилию. Данные пользователей в приложении ConectSUS, которое предоставляет бразильцам сертификаты о вакцинации, исчезли.

В министерстве заявили, что работают над восстановлением своих систем.