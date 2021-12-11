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Хакеры взломали сайт Минздрава Бразилии: данные о вакцинации исчезли

Автор: Наталья Скороход

Сайт Министерства здравоохранения Бразилии подвергся кибератаке. В результате было отключено несколько систем, отвечающих за вакцинацию населения от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Минздрав уточняет, что одна из взломанных хакерами систем отвечала за информацию о национальной программе иммунизации населения. Вторая система использовалась для выдачи цифровых сертификатов о вакцинации.

Из-за кибератаки правительство сообщило, что отложило на неделю введение новых требований к здоровью путешественников, прибывающих в Бразилию. Данные пользователей в приложении ConectSUS, которое предоставляет бразильцам сертификаты о вакцинации, исчезли.

В министерстве заявили, что работают над восстановлением своих систем.

Напомним, что сотрудники Госдепартамента США также пострадали от кибератаки. Они занимались вопросами Уганды.

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Кибератака