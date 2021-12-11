Хакеры взломали сайт Минздрава Бразилии: данные о вакцинации исчезли
Сайт Министерства здравоохранения Бразилии подвергся кибератаке. В результате было отключено несколько систем, отвечающих за вакцинацию населения от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Минздрав уточняет, что одна из взломанных хакерами систем отвечала за информацию о национальной программе иммунизации населения. Вторая система использовалась для выдачи цифровых сертификатов о вакцинации.
Из-за кибератаки правительство сообщило, что отложило на неделю введение новых требований к здоровью путешественников, прибывающих в Бразилию. Данные пользователей в приложении ConectSUS, которое предоставляет бразильцам сертификаты о вакцинации, исчезли.
"Министерство здравоохранения сообщает, что рано утром в пятницу произошел инцидент, который временно поставил под угрозу некоторые из его систем ... которые в настоящее время недоступны", - говорится в заявлении.
Предполагаемые хакеры, называющие себя Lapsus $ Group, разместили на веб-сайте сообщение о том, что внутренние данные были скопированы и удалены.
"Свяжитесь с нами, если вы хотите вернуть эти данные", - говорится в заявлении хакеров.
В министерстве заявили, что работают над восстановлением своих систем. Полиция сообщила, что расследует нападение.
Напомним, что сотрудники Госдепартамента США также пострадали от кибератаки. Они занимались вопросами Уганды.