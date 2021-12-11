Хакеры взломали сайт Минздрава Бразилии: данные о вакцинации исчезли

Сайт Министерства здравоохранения Бразилии подвергся кибератаке . В результате было отключено несколько систем, отвечающих за вакцинацию населения от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Минздрав уточняет, что одна из взломанных хакерами систем отвечала за информацию о национальной программе иммунизации населения. Вторая система использовалась для выдачи цифровых сертификатов о вакцинации.

Из-за кибератаки правительство сообщило, что отложило на неделю введение новых требований к здоровью путешественников, прибывающих в Бразилию. Данные пользователей в приложении ConectSUS, которое предоставляет бразильцам сертификаты о вакцинации, исчезли.

"Министерство здравоохранения сообщает, что рано утром в пятницу произошел инцидент, который временно поставил под угрозу некоторые из его систем ... которые в настоящее время недоступны", - говорится в заявлении.

Предполагаемые хакеры, называющие себя Lapsus $ Group, разместили на веб-сайте сообщение о том, что внутренние данные были скопированы и удалены.

"Свяжитесь с нами, если вы хотите вернуть эти данные", - говорится в заявлении хакеров.