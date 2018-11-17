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Хакеры под видом работника Госдепартамента инфицировали американские компьютеры

Новости » Политика    17.11.2018 - 08:20
Хакеры под видом работника Госдепартамента инфицировали американские компьютеры
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За нападения ответственна группа АРТ29, которую связывают со Службой внешней разведки РФ

Хакеры, которые могут иметь отношение к РФ, провели операцию по установке вредоносных программ на компьютеры государственных агентств США, аналитических центров и предприятий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В недавней операции хакеры, которые могут иметь отношение к правительству РФ, отправляли письма якобы от почтового ящика специалиста Госдепартамента по связям с общественностью Сьюзан Стивенсон. Сами письма были как бы от имени Хизер Нойерт. Получатели после загрузки вредоносного документа на свое устройство давали хакерам широкий доступ к системам.

Целями хакеров стали более 20 клиентов FireEye, среди который есть военные агентства, оборонные подрядчики, правоохранительные органы, фармацевтические компании и медиа-компании.

По данным FireEye, хакеры есть частью группы АРТ29, которых разведка Нидерландов считает сотрудниками Службы внешней разведки РФ. "Лаборатория Касперского" подтвердила, что нападение было результатом деятельности АРТ29, а также то, что группа не была активна с прошлого года.

Сообщается, что операция может стать стремлением РФ возобновить агрессивную кампанию нападений на объекты США после затишья, которое связано с промежуточными выборами.

Напомним, в Болгарии арестовали хакера из России. Суд признал, что находясь на свободе, у россиянина будет возможность уничтожить следы преступления.

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