Хакеры из КНДР пытались взломать серверы Pfizer из-за COVID-вакцины

Хакеры из Северной Кореи (КНДР) совершили кибератаку на сервер американской фармацевтической компании Pfizer. Хакеры пытались получить доступ к информации о вакцине от коронавируса компании.
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи.
Отмечается, что хакеры пытались взломать серверы Pfizer в Южной Корее, чтобы получить доступ к технологической информации о вакцине и лечению от коронавируса. При этом какие именно данные могли быть похищены, не сообщается.
Такие данные обнародовала южнокорейская разведка во время закрытого заседания во вторник, 16 февраля.
Напомним, в декабре хакеры совершили кибератаку на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Во время атаки были похищены документы о вакцинах против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.
В середине января стало известно, что похищенные данные об этих вакцинах были выложены в сеть.
Позже стало известно, что хакеры распространили в сети письма, которые содержали информацию об оценке COVID-вакцин в Евросоюзе.