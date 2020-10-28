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Хакеры атаковали сайт предвыборной кампании Трампа

Автор: Артур Родивилов

Неизвестные взломали сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа. Работу ресурса удалось восстановить.

Об этом сообщил в Twitter представитель штаба Тим Мертау.

Сотрудники штаба работают с правоохранительными органами над поисками источника атаки.

По его словам, доступ к конфиденциальным данным не был получен в связи с тем, что они фактически не хранятся на сайте.

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Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября. В них участвуют действующий глава государства Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Корпорация Microsoft заявила, что в президентские выборы в США пытаются вмешиваться группы киберпреступников из России, Китая и Ирана. Хакеры атакуют работников предвыборных штабов президента Дональда Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай активнее всего желает вмешаться в выборы в США.

Ранее ФБР назвало три способа иностранного вмешательства в выборы в США.

Отметим, согласно данным Департамента национальной безопасности, РФ намеревается поставить под сомнение результаты голосования за президента США по почте.

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