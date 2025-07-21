Як схуднути без підрахунку калорій: названо продукти-"рятівники"

Продукти-рятівники: що можна їсти досхочу?

Існує кілька ключових категорій продуктів, які дозволяють насититися без зайвих калорій:

Продукти, що наповнюють шлунок і дають сигнал мозку про ситість

Це як надути повітряну кульку у шлунку - ви відчуваєте наповненість, хоча калорій нуль.

Низькокалорійні та об'ємні продукти з великим вмістом клітковини

Частина клітковини є нерозчинною і просто проходить через травну систему, але при цьому створює об'єм і відчуття ситості. Розчинна ж клітковина стає об'ємною (як вівсянка) і живить корисні бактерії в кишківнику, додатково сприяючи ситості.

Білок

На його розщеплення та засвоєння організм витрачає значну кількість енергії - до 30% від його власної калорійності. Це робить білок "енерговитратним" продуктом.

Вода

Чиста вода - це об'єм і нуль калорій, ідеальний спосіб заповнити шлунок і уникнути переїдання.

Білок – основа вашого раціону для стрункості

Почнемо з білків, оскільки вони насичують нас надовго, даючи тривале відчуття ситості. Білок – це основний будівельний матеріал для нашого тіла, необхідний абсолютно всім: тим, хто нарощує м'язову масу, хто худне або утримує вагу.

Чому від білкових продуктів так складно набрати зайву вагу? Як уже згадувалося, білок є енергоємним продуктом. Наш організм витрачає до 30% енергії, отриманої з білкових продуктів, лише на їх перетравлення та засвоєння.

Обирайте високобілкові продукти, але з низьким відсотком жирності:

Нежирні сорти риби та морепродукти

Чудово підійде річкова риба, яка зазвичай має менше 5% жиру: щука, карась, судак, окунь, хек, минтай, камбала. Морепродукти, такі як кальмари та креветки, також є відмінним вибором – багато білка і мізер жиру.

Нежирне м'ясо та птиця

Важливо звертати увагу на частину тушки. Якщо це курятина, обирайте філе: там мінімум жиру (близько 2 г на 100 г) і багато білка (близько 28 г). Стегно не підходить, там у п'ять разів більше жиру, і зняття шкірки не дуже допоможе.

Щодо телятини та яловичини: у супермаркеті зручно перевіряти етикетки обирайте частини тушки з якомога нижчим відсотком жирності. Навіть "дієтичний" кролик на перший погляд може виявитися не таким вже й "сухим", маючи близько 11 г жиру на 100 г, що доволі немало.

Яйця

Це супер джерело білка, одне з найкращих. Але пам'ятайте, що жовтки яєць містять жир. Якщо є можливість, купуйте лише яєчні білки, які продаються окремо, або відділяйте жовтки. Краще варити яйця, оскільки смажені яйця - це не просто яйця, а ще й олія, яка значно збільшує їхню калорійність.

Кисломолочний сир (творог)

Обирайте сир з жирністю 5%. Не плутайте його з дорогими твердими сирами або сирами з пліснявою, де жирність може сягати 20-30%, а то й 50% (наприклад, у козячому сирі).

Проблема з жирами полягає в їхній високій калорійності: 100 г чистого білка – це близько 400 ккал, тоді як 100 г жиру - це 800-900 ккал, різниця більш ніж у два рази. Кисломолочний сир, крім того, складається з казеїнового білка, який є "довгограючим" – він повільно засвоюється, забезпечуючи тривале відчуття ситості.