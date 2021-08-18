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В Гвинее 58 человек контактировали с девушкой, зараженной вирусом Эбола

Автор: Наталья Скороход

В Гвинее 58 человек контактировали с девушкой, инфицированной вирусом Эбола. Об этом сообщили власти страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

18 августа власти Гвинеи объявили, что они выявили 58 контактных случаев молодых гвинейцев с девушкой, зараженной вирусом Эбола. Все они находятся на карантине в своих домах из-за нехватки мест в изоляторе.

Напомним, в Гвинее обнаружили вирус Эбола впервые за 25 лет. Об этом сообщили в ВОЗ.

Ранее сообщалось, что в Гвинее смертельная лихорадка унесла жизнь человека.

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