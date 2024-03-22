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ГУР про теракт під Москвою: це лише початок прояву їхніх так званих "чєловєколюбних скрєпів"

Фото: Крокус Сіті хол (wikipedia.org)
Автор: Наталія Кава, Уляна Безпалько

Україна не причетна до сьогоднішньої стрілянини у російському торговому центрі "Крокус Сіті хол" (Crocus City Hall) під Москвою.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

За його словами, стрілянина у "Крокус Сіті хол" є плодом діяльності країни-терориста Росії. Черняк вважає, що віддаючи всі зусилля на окупацію чужих територій, Росія втратила контроль у себе в середині.

"За нашими оцінками, це лише початок проявів їхніх так званих "чєловєколюбних скрєпів" в середині самої Росії. Україна не причетна до цього теракту", - сказав він.

Стрілянина у ТЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 22 березня, стало відомо про стрілянину, що сталася в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті хол". За інформацією російських Telegram-каналів, постраждали щонайменше 35 людей. Ще 15 - загинули.

Після стрілянини торговий центр загорівся, над ним було видно клуби чорного диму.

Додамо, що у мережі також показали відео нападу у Crocus City Hall.

Пізніше в адміністрації президента США заявили про відсутність якихось даних про можливості причетності України до стрілянини у російському торговому центрі "Крокус Сіті хол".

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