В ГУР пояснили навіщо в Росії вигадали "теракт" щодо дипломатів в ЄС

Росія звинуватила Україну у нібито "підготовці теракту" щодо дипломатів в ЄС. В розвідці це назвали "новою серією" та пояснили навіщо РФ знадобився цей фейк.

"Після викриття і катастрофічного падіння авторитету російських пропагандистських ресурсів в цивілізованих країнах цю функцію виробництва фейків взяли на себе російські спецслужби, які щодня видають очевидно абсурдні вигадані новини з метою дестабілізувати Україну і українські сили безпеки і оборони", - зазначив він.

За словами Юсова, буквально нещодавно була заява в тому числі від цієї структури стосовно начебто "погроз" ймовірності так званих "терактів" проти лідерів несистемної опозиції РФ на території ЄС, "а сьогодні нова серія".

"Безумовно це фейки. З іншого боку це пряма загроза для дестабілізації ситуації в інших країнах. Путінські спецслужби добре вміють влаштовувати різноманітні провокації і теракти в тому числі і проти власних громадян. Безумовно, весь світ розуміє абсурдність цих заяв, але пропагандистські задачі вимагають певних дій, навіть якщо вони абсолютно не витримують жодної критики", - констатує розвідник.

При цьому, відповідаючи на питання, чи може РФ спробувати влаштувати такі теракти, на думку Юсова не слід відповідати категоріями - "може" чи "не може".

"Російський режим сьогодні - це режим, який нехтує суверенітетом інших держав, веде агресивну війну і в тому числі проводить агресивні дії, елементи гібридної війни на території третіх держав. Російські спецслужби працюють надзвичайно агресивно в різних напрямках. Це та загроза, яка добре усвідомлюється демократичними країнами і партнерами України", - зазначив він.