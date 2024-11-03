ГУР показало, як нищить росіян з гранатометів МК-19 і H&K GMG у Харківській області

Ситуація на фронті в Україні

Загалом на фронті за добу сталося 173 бойові зіткнення, це більше, ніж за минулу добу. Найінтенсивнішим напрямом фронту залишається Курахівський.

Зокрема, як додають в Інституті вивчення війни, російські війська трохи просунулися на північ від Курахового. На решті напрямків в Україні лінія фронту не змінювалася. У Курській області РФ просування зафіксовано як у російської, так і української сторін.

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