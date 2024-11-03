ГУР показало, як нищить росіян з гранатометів МК-19 і H&K GMG у Харківській області

Військові ГУР продовжують ліквідувати окупантів у Харківській області. Живу силу РФ вони "мінусують" за допомогою гранатометів МК-19 та H&K GMG.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

"Філігранна точність - воїни полку Каліновського нищать російських окупантів вогнем з МК-19", - йдеться у повідомленні. За даними розвідки, воїни полку імені Кастуся Калиновського ліквідовують окупантів у Харківській області. "На відео - атмосферні кадри філігранної вогневої роботи розрахунків автоматичних станкових гранатометів МК-19 та H&K GMG", - додали в ГУР.

Ситуація на фронті в Україні

Загалом на фронті за добу сталося 173 бойові зіткнення, це більше, ніж за минулу добу. Найінтенсивнішим напрямом фронту залишається Курахівський.

Зокрема, як додають в Інституті вивчення війни, російські війська трохи просунулися на північ від Курахового. На решті напрямків в Україні лінія фронту не змінювалася. У Курській області РФ просування зафіксовано як у російської, так і української сторін.

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