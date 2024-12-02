ГУР перехопило накази командування РФ щодо розстрілу українських військовополонених

У радіоперехопленні чути, як російський командир наказує спочатку допитати українського військовополоненого. Він наказує провести допит щодо того, скільки ще українських бійців може бути поруч.

Потім він дає підлеглим наказ здійснити воєнний злочин - розстріляти полоненого.

"Нехай, коротше, його валять! Ти, що - не зрозумів що треба зробити?!" - каже росіянин.

За даними розвідки, розмову було перехоплено у Донецькій області.

"Що там, бл*ь, за складнощі, на*уй? Барон, застрельте і все. Що ви там, сисюкаєтеся, на*уй?", - кричить росіянин.