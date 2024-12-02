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ГУР перехопило накази командування РФ щодо розстрілу українських військовополонених

Понеділок 02 грудня 2024 22:37
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ГУР перехопило накази командування РФ щодо розстрілу українських військовополонених Ілюстративне фото: ГУР перехопило накази командування РФ щодо розстрілу українських військовополонених (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українська розвідка перехопила ще одну розмову військового командування Російської Федерації. У ній командир наказував окупантам вбивати українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

У радіоперехопленні чути, як російський командир наказує спочатку допитати українського військовополоненого. Він наказує провести допит щодо того, скільки ще українських бійців може бути поруч.

Потім він дає підлеглим наказ здійснити воєнний злочин - розстріляти полоненого.

"Нехай, коротше, його валять! Ти, що - не зрозумів що треба зробити?!" - каже росіянин.

За даними розвідки, розмову було перехоплено у Донецькій області.

"Що там, бл*ь, за складнощі, на*уй? Барон, застрельте і все. Що ви там, сисюкаєтеся, на*уй?", - кричить росіянин.

Страти українських військовополонених

Протягом останніх місяців українські правоохоронці декілька разів повідомляли про випадки страти українських військових, яких росіяни брали в полон. Зокрема, на початку листопада Офіс генпрокурора повідомляв про розстріл шести українських військовополонених на Покровському напрямку.

Наразі наймасовішою стратою є вбивство російськими окупантами одразу 16 полонених українських захисників на Покровському напрямку.

Також днями у Запорізькій області російські військові розстріляли п’ятьох українських військовополонених. Подія трапилася поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району

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