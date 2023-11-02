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ГУР про заяви Шойгу щодо F-16: дурень думкою багатіє

Україна, Четвер 02 листопада 2023 10:30
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ГУР про заяви Шойгу щодо F-16: дурень думкою багатіє Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про F-16, яких нібито "вистачить" лише на 20 днів, не більше, ніж нісенітниця. Вигадки із серії "взяти Київ за три дні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Давайте не будемо читати за обідом радянських, як і російських газет і не слухати Шойгу", - зазначив він.

За словами Юсова, якщо скласти всі їх цифри і дані, згідно з якими окупанти збили та знищили за період повномасштабного вторгнення, то виявиться, що армії України і озброєння було більше, ніж у самої Росії.

"І дурень думкою багатіє. Київ вони теж збирались взяти за три дні. Я думаю це достатній коментар на ці нісенітниці", - резюмував представник ГУР.

Що сказав Шойгу?

Україна ще не встигла отримати літаки-винищувачі F-16, а в Міноборони РФ вже встигли назвати їхній "термін придатності". Учора глава відомства Сергій Шойгу заявив, що цих літаків Україні нібито "вистачить" лише на 20 днів.

У своїх мріях під час наради 1 листопада Шойгу не зупинився лише на F-16, заявивши, що нібито російська ППО тільки за місяць "збила" 37 українських літаків і 6 ракет ATACMS.

"За останній місяць розрахунки ППО знищили понад 1 400 засобів повітряного нападу ЗСУ, у тому числі 37 літаків та 6 ракет ATACMS. Тобто при такій роботі ППО вони (F-16, - ред.) будуть знищені приблизно за 20 днів", - сказав Шойгу.

F-16 для України

22 жовтня Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

У Повітряних силах сподіваються, що перші винищувачі F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року. При цьому вистачило б близько 150 літаків, щоб ефективно захистити повітряний простір країни.

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Російська Федерація F-16
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