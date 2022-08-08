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Гуменюк об обстановке на юге Украины: ситуация под огневым контролем

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ситуация на юге Украины и в дальнейшем остается напряженной. Однако наши бойцы продолжают контролировать ее и доставить хлопот российским оккупантам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальницы координационного пресс-центра сил охраны и обороны "Юга" Натали Гуменюк.

По словам Гуменюк, Россия пытается подтягивать резервы, разворачивать ударные группировки, а также выискивать места для маневров.

Между тем ВСУ контролируют ситуацию и вносят коррективы в планы врага, в результате чего оккупантам достаточно сложно продвигаться на суше, из-за чего они увеличили количество артиллерийских и авиационных ударов.

"Тот самый огневой контроль, который мы обеспечиваем уже длительное время, он работает, имеет свое предназначение. Он наносит филигранные точечные поражения по планам врага. Мы не разрушаем инфраструктуру - мы не даем врагу ею пользоваться", - отметила Гуменюк, комментируя очередные удары ВСУ по Антоновском и Каховском мостах.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Гуменюк недавно озвучила главные задачи наших военных на юге.

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