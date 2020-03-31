Гуманитарный шантаж: как Путин использует COVID-19 для снятия санкций

На последнем саммите G-20 президент Российской Федерации призвал ввести мораторий на санкции на период пандемии. Владимир Путин утверждает, что речь идет прежде всего о товарах первой необходимости и финансовых транзакциях для их закупок.

"В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи", – добавил он.

Несмотря на "гуманитарную" подоплеку этого заявления, на Западе выступление Путина восприняли как попытку ослабить санкционный режим, от которого экономика России страдает уже шесть лет. В украинском МИД уверяют, что международные партнеры на эти уловки не поддаются. Об отмене санкций может идти речь только после прекращения российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

Санкции против коронавируса

Мировой экономический кризис на фоне пандемии COVID-19 выглядит неизбежным. Большинство цивилизованных стран ввело жесткие меры для борьбы с коронавирусом. Это возымело катастрофический эффект на работу крупных предприятий, торговый баланс и логистические цепочки по всему миру. Институт международных финансов (IIF) прогнозирует падение мировой экономики на 1,5% уже в этом году.

Одной из ключевых точек в хронологии глобального кризиса можно считать "нефтяную войну", которая началась в начале марта после выхода России из переговоров с ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. В ответ Саудовская Аравия существенно нарастила производство. Мировой уровень потребления на фоне карантина значительно просел. Все это в комплексе обрушило рынок. Впервые с 2002 года цена на нефть марки WTI упала ниже 20 долларов за баррель.

Стоимость барреля российской нефти Urals в Европе рухнула до 16 долларов – цены уровня 1992 года. Нефть и газ составляют около двух третей экспорта РФ. Потому вслед за обрушением котировок на углеводороды резко в цене начала терять и российская валюта: с начала месяца доллар в России подорожал почти на 20% – до 80 рублей. Однако и это еще не конец, аналитики уже рассматривают "апокалиптический сценарий", когда из-за резкого снижения потребления во время карантина цена нефти упадет до 10 долларов за баррель.

Россия спровоцировала нефтяной кризис (фото: lukoil.ru)

"Что мертво – умереть не может", – этот девиз из культового сериала "Игра престолов" как нельзя лучше резюмирует мнения западных обозревателей о влиянии мирового кризиса на российскую экономику. По их мнению, Кремль в чем-то даже лучше подготовлен к кризису, нежели другие страны, как ни странно, благодаря санкциям.

"Скорее, российская экономика менее чувствительна к шоку, потому что она уже самоизолируется в течение последних шести лет. С тех пор как Путин незаконно аннексировал Крым и разжигал войну на Украине, Запад ввел санкции против России, а Россия ввела санкции против Запада", – отмечает The Economist.

Начиная с 2017 года, всю валютную выручку от продажи нефти, которая превышает 40 долларов за баррель, Россия направляет в специальные фонды "на черный день". Издание утверждает, что на данный момент РФ сформировала резервы на около 570 млрд долларов. При этом в последнее время Центробанк несколько раз продавал валюту на 13 млрд рублей за сутки, чтобы смягчить падение курса.

New York Times пишет, что после введенных санкций с 2014 года российские компании и правительство уменьшили свои внешние долги на 258 млрд долларов. В то же время страна смогла частично обезопасить себя от прекращения поставок из-за рубежа. Так на фоне санкций Евросоюза доля импорта пищевых продуктов в РФ снизилась с 25% до 10%.

"В течение многих лет экономисты критиковали российскую экономическую политику как чрезмерно консервативную, подчеркивая экономию над расходами. Казалось, что это отражает глубоко укоренившуюся российскую веру: "как бы плохи дела ни были сегодня, они всегда могут стать хуже". Теперь эта политика выглядит оправданной, особенно с учетом зависимости страны от добычи природных ресурсов в большинстве своих поступлений в твердой валюте", – отмечает издание.

Несмотря на показное равнодушие Кремля к угрозам глобального экономического кризиса, Россия отчаянно пытается улучшить свою ситуацию. Призыв к пересмотру санкций красной нитью звучит в выступлениях российских политиков: начиная от пресс-секретаря МИД РФ и заканчивая самим Путиным.

"Гуманитарка" от Путина

Основной пакет санкций против представителей российской власти, бизнес-элит и крупнейших компаний был введен в 2014 году. Таким образом США и Европейский Союз отреагировали на аннексию Крыма, войну на Востоке Украины и катастрофу рейса MH17, который был сбит над Донбассом. К ограничительным мерам присоединились Канада, Австралия, Япония, Швейцария и другие страны.

"Сейчас ситуация в России накануне экономического кризиса, который только начинается, в связи с пандемией, ухудшается. Дело в том, что у нее нет другого выхода – только пытаться отменить эти санкции. Расчет на то, что на Украину будут обращать меньше внимания и Россия хочет воспользоваться этой возможностью", – объяснил РБК-Украина глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко.

На прошлой неделе, 26 марта, Россия попросила генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша призвать мировое сообщество снять санкции, "которые мешают борьбе с распространением коронавируса". Формально речь идет об отмене ограничения на поставки продуктов питания, медикаментов и оборудования.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал G-20 пересмотреть санкции (фото: flickr.com/United Nations)

Но такое решение создаст юридический прецедент, благодаря которому в будущем Кремль сможет расширить "разрешительный список" и фактически нивелировать санкционный эффект. Под письмом также подписались Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР. В сухом остатке так выглядит кремлевский союз для борьбы с санкциями.

"Прогнозируемо РФ стремится воспользоваться тяжелой ситуацией в мире на фоне распространения COVID-19 для отбеливания своей агрессивной политики. Исторический опыт подсказывает, что проект резолюции ГА ООН, внесенный Россией под нейтральным, на первый взгляд, названием "Декларация о солидарности ООН в период угрозы COVID-19", не имеет ничего общего с реальностью", – рассказал представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он подчеркнул, что санкции "никак не ограничивают гуманитарную помощь, за которую так разволновались в Кремле". Яркий пример: "помощь", которую официальная Москва недавно предоставила Италии. По данным La Stampa, 80% поставок "практически бесполезны" – преимущественно это оборудование для дезинфекции территорий, но в грузе нет ни масок, ни тестов на коронавирус, ни аппаратов ИВЛ. В то время как прибывшие специалисты – это более сотни военных, а не медиков. Курирует операцию Минобороны РФ.

"Путин увидел в коронавирусе возможность закрепиться на итальянской политической арене и итальянский премьер не постеснялся своей поддержки в этом нелегком кризисе, приняв все это для закрепления замечательных личных отношений с политической стороной Москвы", – пишет издание.

В свою очередь, немецкий Bild утверждает, что глава правительства Италии Джузеппе Конти был вынужден пойти на этот шаг под давлением "ультраправых" из партии "Лига". В частности, "российская помощь" была организована депутатом этой политсилы и сооснователем группы "Друзья Путина" Паоло Гримольди в сотрудничестве с представителем "Альтернативы для Германии" Ульрихом Эме.

"Гуманитарку" от Путина получили и Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия прислала "очень большой груз", в котором есть и медицинское оборудование, правда не уточнил какое именно.

Накануне Трамп и Путин в ходе телефонного разговора договорились "тесно сотрудничать для оживления мировой экономики и борьбы с COVID-19". При этом в Кремле утверждают, что российский президент не просил об отмене санкций.

Свернуть агрессию

Мережко предполагает, что Россия будет усиливать давление на ключевые страны Евросоюза, чтобы они выступили за пересмотр санкций. Прежде всего речь идет о Франции и Германии, но в меньшей мере и о других крупных игроках.

"Сейчас мы видим, что Россия заигрывает с Италией, чтобы улучшить свой имидж. Они пытаются делать вид, что это не агрессивное государство, а гуманитарное, которое оказывает помощь. Это циничная политическая игра", – отметил он.

По словам главы профильного комитета Рады, ЕС также заинтересован в отмене ограничений на фоне экономического кризиса, но "принципы должны перевесить". Он уточнил, что говорить хотя бы о смягчении санкционного режима можно только после прогресса в мирных переговорах по конфликту на Донбассе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал РБК-Украина, что Россия регулярно под разными предлогами пытается призвать к ослаблению или отмене санкций. Мол, изменился только повод – пандемия коронавируса. Но глава МИД напоминает, что этот вопрос можно рассматривать только если Кремль свернет свою агрессию в Украине.

"Масштаб усилий РФ демонстрирует: санкции им пекут. В то время, когда цена на нефть так сильно упала, а рубль взлетел вверх, стали печь еще больше. Могу только посоветовать руководству России свернуть агрессию против Украины и оставить нас в покое. Из гуманитарных соображений. И сконцентрироваться вместо этого на помощи гражданам России в это сложное время", – добавил Кулеба.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба борется за сохранение санкций (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Вице-премьер-министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью РБК-Украина отметил, что "в Европе от санкций устали", потому сохранить их поможет только выполнение Минских соглашений. Он уточнил, что участники "нормандского формата" – Франция и Германия, "сдавать Украину пока не намерены", а Россия договоренностей не придерживается, потому санкции сохраняются.

Глава украинского МИД говорит, что его ведомство "включило все дипломатические двигатели", чтобы противостоять информационной кампании России. Кулеба добавил, что в течении прошлой недели общался с рядом своих коллег в странах ЕС и таких разговоров было до четырех в день.

"Я напоминал, что санкции были введены за агрессию и никакого отношения к пандемии не имеют. И вы знаете, каждый мой собеседник разделяет такой подход. Все уверяют, что санкционная политика связана только с урегулированием конфликта, и будет зависеть исключительно от желания или нежелания России прекратить эту войну", – резюмировал он.

В то же время Александр Мережко напомнил, что каждый раз, когда экономическая ситуация ухудшалась, Россия "решала вопрос" за счет агрессивных действий против соседей.

"Например, война России против Грузии в 2008 году, когда случился мировой экономический кризис. Путин пытается за счет внешней агрессии отвернуть внимание населения от внутренних экономических и социальных проблем", – объяснил глава комитета Рады по внешней политике.