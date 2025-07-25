Гучні вибухи пролунали в окупованому Донецьку: з’явились кадри наслідків

Вибухи в Донецьку та області

Зазначимо, що бойові дії в Донецькій області розпочалися ще 2014 року, коли російські окупанти розпочали своє вторгнення.

Вже від 2022 року ситуація загострилася ще більше, оскільки Росія пішла на Україну повномасштабною війною.

Унаслідок війни в цьому регіоні неодноразово чути вибухи. Зокрема, 30 червня в окупованому Донецьку було чути звуки вибухів. Як повідомлялося, місто перебувало під ракетною атакою.

Пізніше, 1 липня, у Генштабі ЗСУ офіційно повідомили, що Сили оборони завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії РФ.

А зовсім нещодавно у тимчасово окупованому Донецьку повідомляли про "приліт". Над містом здіймаймався дим.

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