Гучні вибухи пролунали в окупованому Донецьку: з’явились кадри наслідків
Окупований Донецьк сьогодні потрапив під обстріл. За попередніми даними, вибухи пролунали в Київському районі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зазначається. що вибухи пролунали у Київському районі. Канал "Типовий Донецьк" зауважив, що внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та автомобілі.
Місцеві жителі у соцмережах опублікували фото та відео задимлення після обстрілу.
Зазначимо, що станом на зараз, немає інформації про тип використаної зброї та постраждалих.
Вибухи в Донецьку та області
Зазначимо, що бойові дії в Донецькій області розпочалися ще 2014 року, коли російські окупанти розпочали своє вторгнення.
Вже від 2022 року ситуація загострилася ще більше, оскільки Росія пішла на Україну повномасштабною війною.
Унаслідок війни в цьому регіоні неодноразово чути вибухи. Зокрема, 30 червня в окупованому Донецьку було чути звуки вибухів. Як повідомлялося, місто перебувало під ракетною атакою.
Пізніше, 1 липня, у Генштабі ЗСУ офіційно повідомили, що Сили оборони завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії РФ.
А зовсім нещодавно у тимчасово окупованому Донецьку повідомляли про "приліт". Над містом здіймаймався дим.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.