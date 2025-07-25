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Гучні вибухи пролунали в окупованому Донецьку: з’явились кадри наслідків

Донецьк, П'ятниця 25 липня 2025 09:49
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Гучні вибухи пролунали в окупованому Донецьку: з’явились кадри наслідків Ілюстративне фото: (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Окупований Донецьк сьогодні потрапив під обстріл. За попередніми даними, вибухи пролунали в Київському районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається. що вибухи пролунали у Київському районі. Канал "Типовий Донецьк" зауважив, що внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

Місцеві жителі у соцмережах опублікували фото та відео задимлення після обстрілу.

Зазначимо, що станом на зараз, немає інформації про тип використаної зброї та постраждалих.

Вибухи в Донецьку та області

Зазначимо, що бойові дії в Донецькій області розпочалися ще 2014 року, коли російські окупанти розпочали своє вторгнення.

Вже від 2022 року ситуація загострилася ще більше, оскільки Росія пішла на Україну повномасштабною війною.

Унаслідок війни в цьому регіоні неодноразово чути вибухи. Зокрема, 30 червня в окупованому Донецьку було чути звуки вибухів. Як повідомлялося, місто перебувало під ракетною атакою.

Пізніше, 1 липня, у Генштабі ЗСУ офіційно повідомили, що Сили оборони завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії РФ.

А зовсім нещодавно у тимчасово окупованому Донецьку повідомляли про "приліт". Над містом здіймаймався дим.

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Донецьк Війна Росії проти України
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