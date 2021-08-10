Губернатор Нью-Йорка покинет свой пост после обвинений в домогательствах

"Учитывая обстоятельства, лучший способ, которым я могу помочь сейчас - это отойти в сторону и позволить правительству вернуться к управлению", - заявил Куомо во время своего выступления.

Известно, что Куомо заменит вицегубернаторшу Кэти Хочул. Она станет первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк.

Чиновник добавил, что покинет свой пост через две недели. В конце Куомо обратился к своим дочерям и заявил, что никоим образом не причастен к домогательствам и никогда в жизни не относился к женщинам непочтительно.