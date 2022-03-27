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В ГСЧС показали кадры последствий ракетных обстрелов нефтебазы во Львове

Фото: ГСЧС показала фото последствий пожара на нефтебазе во Львове (фото facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали кадры последствий пожара на нефтебазе во Львове. Спасатели тушили возгорание в течение 14 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Пожар на нефтебазе возник около 16:30 в субботу, 26 марта. Локализовать огонь удалось в 5:02, а уже полностью потушить в 6:49.

На опубликованных кадрах заметно, что пожар был огромных масштабов с сильным задымлением.

Напомним, вчера российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львову.

Позже стало известно, что РФ обстреляла оборонный объект и нефтебазу.

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