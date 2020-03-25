ГСЧС назвала число зараженных коронавирусом в Украине

По состоянию на 7 часов 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в ГСЧС отметили, что 24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область - 7, Запорожская область - 2, Тернопольская область - 2, г.. Киев - 2, Волынская область - 1, Луганская область - 1 и Одесская область - 1.

"По состоянию на 7 ч. 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и г. Киеве", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что вечером 24 марта количество киевлян, которые заболели коронавирусом COVID-19, выросло до 31 человека.

Напомним, в Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия из Египета, и у которого подозревают заболевания коронавирусом.

Добавим, Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, а именно запрещается работа киосков с шаурмой, приготовление и продажа кофейных напитков.