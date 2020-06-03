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В Грузию будут пускать туристов только с отрицательным тестом на COVID-19

Новости » Коронавирус     03.06.2020 - 19:58
В Грузию будут пускать туристов только с отрицательным тестом на COVID-19
Фото: Грузия не будет пускать туристов без справки о негативном тесте на COVID-19 (freepik)

В исключительных случаях тест можно будет сдать на территории Грузии

Иностранные туристы, которые планируют посетить Грузию с туристической целью, должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте на коронавирус. Только в исключительных случаях туристы смогут сдать тест на COVID-19 на территории страны.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает "Грузия Online".

"У туристов, которые будут въезжать в Грузию, должен быть актуален результат ПЦР-теста, иначе человека просто не впустят... Организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила", - заявил Гахария.

Кроме того, туристические группы будут размещаться только в "зеленых зонах". Они будут определены Министерством здравоохранения страны после специальной проверки на соблюдение всех протоколов безопасности, включающих скрининг, безопасную организацию питания, транспортировку гостей и тому подобное.

Напомним, авиасообщение между Украиной и Грузией может быть восстановлено с 1 июня.

Кроме того, Турция планирует возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины ГрузиятуризмКоронавирус
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