В парламенті Грузії поскандалили депутати, дійшло до бійки

Під час виступу міністра культури та спорту Теї Цулукіані в грузинському парламенті опозиційні жінки-депутати розгорнули біля трибуни плакат про російський корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Ехо Кавказу" .

Так парламентарі висловили протест проти відмови більшості обговорити тему введення санкцій США щодо колишнього генпрокурора Отара Парцхаладзе та рішення Національного банку Грузії не поширювати режим санкцій на громадян Грузії, "якщо судом Грузії винесено обвинувальний вирок, який має обов'язкову юридичну силу, на підставі застосованих до нього санкцій".

Спікер парламенту Шалва Папуашвілі оголосив технічну перерву у засіданні, щоб не допустити бійки. В цей же час у фойє відбулися сутички, коли опозиційні депутати назвали Іраклія Кобахідзе "російським шпигуном".

Представники правлячої партії та опозиції вступили у фізичне протистояння один з одним. Представники "Грузинської мрії" зав'язали бійку з лідером "Стратегії Агмашенебелі". Словесне протистояння відбулося і між лідером "Сили Народу" та депутатом від партії "Громадяни".

Раніше, представники правлячої партії "Грузинська мрія" ініцюювали імпічмент президента через порушення Конституції Грузії. Лідер здійснила робочу поїздку до Німеччини без згоди з урядом. Потрібно 100 голосів, щоб процедуру розглянули, і для цього потрібна підтримка опозиційної партії.

У квітні 2023 року "Єдиний національний рух" провів мітинг з представниками опозиційних партій. Вимагали відставки уряду, європейський курс країни та звільнення Саакашвілі. Влада країни назвала акцію "нахабством".