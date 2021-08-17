UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Грузия заявила о начале четвертой волны COVID-19: в стране вернули ношение масок на улице

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Грузии вернули обязательное ношение масок на улице из-за ситуации с коронавирусом. Власти страны считают, что эта мера позволит преодолеть четвертую волну распространения инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал "Новости-Грузия".

"С сегодняшнего дня ношение маски в помещении и на открытом воздухе является обязательным", - цитирует издание министра здравоохранения страны Екатерину Тикарадзе.

По ее словам, с учетом сложившейся ситуации эта мера будет одним из наиболее эффективных, которая позволит преодолеть четвертую волну распространения коронавируса.

Напомним, ранее в Грузии приняли решение остановить на три недели муниципальный транспорт для противодействия новой вспышке инфекции.

Отметим, 10 августа власти Грузии ужесточили карантинные ограничения на фоне увеличения новых случаев коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрузияТбилисиКарантинКоронавирус