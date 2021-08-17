Грузия заявила о начале четвертой волны COVID-19: в стране вернули ношение масок на улице

В Грузии вернули обязательное ношение масок на улице из-за ситуации с коронавирусом. Власти страны считают, что эта мера позволит преодолеть четвертую волну распространения инфекции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал "Новости-Грузия".
"С сегодняшнего дня ношение маски в помещении и на открытом воздухе является обязательным", - цитирует издание министра здравоохранения страны Екатерину Тикарадзе.
По ее словам, с учетом сложившейся ситуации эта мера будет одним из наиболее эффективных, которая позволит преодолеть четвертую волну распространения коронавируса.
Напомним, ранее в Грузии приняли решение остановить на три недели муниципальный транспорт для противодействия новой вспышке инфекции.
Отметим, 10 августа власти Грузии ужесточили карантинные ограничения на фоне увеличения новых случаев коронавируса.