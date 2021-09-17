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Грузия заявила об экстрадиции из Украины экс-чиновника, обвиняемого в пытках

Автор: Дмитрий Левицкий

Грузия заявляет о том, что Украина экстрадировала бывшего начальника Департамента военной полиции Минобороны Грузии Мегиса Кардаву. Экс-чиновника времен президентства Михаила Саакашвили на родине обвиняют в пытках и хищении бюджетных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

По данным грузинского СМИ, недавно Кардаву доставили из Киева в международный аэропорт Тбилиси. Кардава является обвиняемым и осужденным по 10 уголовным делам в Грузии.

Кардава был арестован в Украине в начале ноября 2017 года. Грузинская сторона требовала экстрадиции Кардавы со дня его ареста. В 2018 году ему изменили меру пресечения на домашний арест, но недавно его снова отравили в изолятор.

Кардава бежал из Грузии в 2012 году после того, как власть в стране сменилась, а уже через год его объявили в розыск. Кардава обвиняется в совершении целого ряда преступлений, среди которых пытки, организация насильственных действий сексуального характера и растрата государственных средств.

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ГрузияУкраина