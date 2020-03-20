Грузия закрывает авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Правительство Грузии приняло решение о закрытии авиасообщения по всем направлениям в связи с пандемией коронавируса в мире. Об этом заявил пресс-секретарь грузинского правительства Ираклий Чиковани, передает Sputnik-Georgia.

По его словам, Грузия полностью прекращает авиасообщение со всеми странами с 21 марта.

"Принято решение, что с завтрашнего дня полностью прекращается воздушное сообщение и осуществятся только авиарейсы, которые произведены грузинскими авиалиниями и координированы с правительством Грузии", - сказал Чиковани.

Также он отметил, что все, кто въезжают на территорию Грузии будут помещены в карантинную зону под наблюдение врачей.

"Исходя из этой реальности, принято решение, чтобы у пограничных пропускных пунктов Ларси (грузино-российская граница - ред.), Красный мост (грузино-азербайджанская граница - ред.) и Сарпи (грузино-турецкая граница - ред.) были устроены дополнительные карантинные возможности, что даст нам возможность лучше управлять этим положением", - сообщил Чиковани.

Отмечается, что в Грузии зафиксировано 43 случая коронавируса. Один человек уже выздоровел и покинул больницу.

Ранее РБК-Украина писало, что с 18 марта Грузия на две недели полностью закрыла границу для иностранных граждан. Также правительство рекомендовало кафе и ресторанам прекратить работу, а людям старше 70 лет не посещать места скопления граждан.

Также сообщалось, что на территории Китая второй день подряд нет случаев заражения коронавирусом внутри страны. Все 39 новых случаев были завезены в КНР больными из-за рубежа.