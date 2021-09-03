Грузия второй день бьет рекорды смертности от COVID-19

В Грузии за последние сутки зафиксировали 86 летальных исходов из-за коронавируса. Это рекордный суточный показатель с начала пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

Стоит отметить, что предыдущий рекорд в 81 случай был установлен днем ранее, 2 сентября.

В общем количестве от коронавирусной инфекции в стране умерли 7 649 человек.

Вместе с тем за сутки в Грузии зафиксировали 3 034 новых заражений, а за все время пандемии - 559 943.

Сейчас в стационарах под наблюдением врачей находятся 7 210 больных COVID-19.