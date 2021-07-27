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Грузия усиливает карантин на фоне всплеска заболеваемости COVID

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Грузия, Вторник 27 июля 2021 13:53
Грузия усиливает карантин на фоне всплеска заболеваемости COVID Фото: Грузия ужесточает карантин на фоне всплеска заболеваемости COVID (flickr.by.JRope)
Автор: Мария Кучерявец

Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что в стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация. В связи с чем будет возвращен ряд карантинных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.

"Главное - полный запрет на массовые собрания, будь то вечеринка, свадьба, вечеринка, концерт, соответственно все должно быть прекращено",- сказал Гамкрелидзе.

По его словам, в стране также будет усилен контроль за порядком пересечения границы. Будут мобилизованы места для самоизоляции прибывающих из-за рубежа граждан.

Кроме этого, планируется обустроить места самоизоляции для лиц, находившихся в контакте с больными на коронавирус, чтобы "разорвать цепь передачи вируса".

Гамкрелидзе назвал несколько важных направлений на пути к победе над пандемией, в том числе активизация вакцинации и правильное соблюдение необходимых рекомендаций.

"Одно из первых направлений, которые мы сегодня обсуждали на совете - это активизировать вакцинацию, а также необходимость масочного режима и в закрытых помещениях, и на открытом воздухе, где массово собираются люди",- добавил он.

Напомним, недавно премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил, что нового локдауна в стране не будет.

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