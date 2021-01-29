ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Грузия разрешит въезд иностранцам, которые привиты любой COVID-вакциной

Автор: Андрей Козловский

Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что с 1 февраля в стране будут упрощены правила въезда для иностранных граждан. В частности, будут пускать всех путешественников, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Как сообщается, попасть в Грузию также смогут граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Для этого им нужно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за последние 72 часа. На третий день пребывания в стране его придется сделать повторно.

Также власть изменила правила въезда в страну для граждан Грузии. При отсутствии ПЦР-теста они должны уйти в самоизоляцию на восемь дней. При наличии отрицательного результата теста грузинам придется сделать его повторно на третий день пребывания в стране.

Напомним, с 1 февраля Грузия возобновляет регулярное авиасообщение. Допуск полетов начнется с учетом мер безопасности и медицинских протоколов.

Также РБК-Украина писало, что в Грузии продлили действие комендантского часа. Он будет действовать как минимум до 1 марта.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Грузия