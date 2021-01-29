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Грузия разрешит въезд иностранцам, которые привиты любой COVID-вакциной

Тбилиси, Пятница 29 января 2021 13:31
Грузия разрешит въезд иностранцам, которые привиты любой COVID-вакциной
Фото: аэропорт (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что с 1 февраля в стране будут упрощены правила въезда для иностранных граждан. В частности, будут пускать всех путешественников, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Как сообщается, попасть в Грузию также смогут граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Для этого им нужно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за последние 72 часа. На третий день пребывания в стране его придется сделать повторно.

Также власть изменила правила въезда в страну для граждан Грузии. При отсутствии ПЦР-теста они должны уйти в самоизоляцию на восемь дней. При наличии отрицательного результата теста грузинам придется сделать его повторно на третий день пребывания в стране.

Напомним, с 1 февраля Грузия возобновляет регулярное авиасообщение. Допуск полетов начнется с учетом мер безопасности и медицинских протоколов.

Также РБК-Украина писало, что в Грузии продлили действие комендантского часа. Он будет действовать как минимум до 1 марта.

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