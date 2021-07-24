Грузия получила от США в подарок полмиллиона доз вакцины Pfizer. Премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили передаст их правительство США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Ранее в администрации правительства Грузии заявляли, что достигнуто соглашение непосредственно с компанией Pfizer о поэтапной доставке в страну миллиона доз вакцины. 14 июля в страну уже доставили 28 000 доз вакцины.
В ближайшее время ожидаются последующие поставки.
Напомним, что согласно исследованию, вакцины AstraZeneca и Pfizer высокоэффективны против "Дельта" штамма.