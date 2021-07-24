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Грузия получила от США в подарок полмиллиона доз вакцины Pfizer

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Грузия, Суббота 24 июля 2021 02:55
Грузия получила от США в подарок полмиллиона доз вакцины Pfizer Фото: вакцинация от коронавируса (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Грузия получила от США в подарок полмиллиона доз вакцины Pfizer. Премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили передаст их правительство США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Ранее в администрации правительства Грузии заявляли, что достигнуто соглашение непосредственно с компанией Pfizer о поэтапной доставке в страну миллиона доз вакцины. 14 июля в страну уже доставили 28 000 доз вакцины.

В ближайшее время ожидаются последующие поставки.

Напомним, что согласно исследованию, вакцины AstraZeneca и Pfizer высокоэффективны против "Дельта" штамма.

Также Словения начала вакцинацию подростков от 12 лет.

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Соединенные Штаты Америки Грузия Вакцина от коронавируса
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