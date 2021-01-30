Грузия ожидает к концу февраля партию вакцины Pfizer от коронавируса

Фото: вакцина от коронавируса Pfizer (Getty Images)

Грузия рассчитывает на получение первой партии вакцины разработки Pfizer к концу февраля. Вероятно, дозы будут переданы в рамках механизма COVAX.

Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Facebook.

В своем посте он поблагодарил главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса.

"Спасибо другу нашей страны и лично моему другу Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданом Гебреусусу за его беспрецедентную поддержку Грузии. Согласно национальному плану, вакцинация нашего медицинского персонала начнется сразу после получения вакцины", - написал Гахария.

Ранее сегодня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о поставках в феврале 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Ее страна получит в рамках COVAX.

Также главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине возможна ситуация, когда одновременно будут доставлены вакцины Pfizer и китайская Sinovac. В первую очередь для вакцинации медработников будут использовать Pfizer.