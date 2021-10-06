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Грузия ослабила COVID-ограничения: что изменилось

Автор: Сергей Пышкин

С сегодняшнего дня в Грузии отменен ряд COVID-ограничений. Смягчение карантина связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Новости-Грузия.

С сегодняшнего дня в Грузии заведения общественного питания смогут работать до 23:00. Начиная с 25 августа, время их работы было ограничено до 22:00. Во время второй волны COVID-19 их работа была полностью приостановлена. Начиная с 28 ноября - ограничения поэтапно отменялись.

В частности, в стране разрешили проводить концерты и фестивали.

Снятие ряда ограничений связано с тем, что в Грузии стабилизировалась ситуация вокруг коронавируса.

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