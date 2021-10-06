ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Грузия ослабила COVID-ограничения: что изменилось

Новина українською →
Грузия, Среда 06 октября 2021 17:51
Грузия ослабила COVID-ограничения: что изменилось Фото: Грузия ослабила COVID-ограничения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С сегодняшнего дня в Грузии отменен ряд COVID-ограничений. Смягчение карантина связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Новости-Грузия.

С сегодняшнего дня в Грузии заведения общественного питания смогут работать до 23:00. Начиная с 25 августа, время их работы было ограничено до 22:00. Во время второй волны COVID-19 их работа была полностью приостановлена. Начиная с 28 ноября - ограничения поэтапно отменялись.

В частности, в стране разрешили проводить концерты и фестивали.

Снятие ряда ограничений связано с тем, что в Грузии стабилизировалась ситуация вокруг коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Коронавирус
NEWS
Угрожающий масштаб. Шмыгаль подтвердил появление "красных" зон на этой неделе: что закроют
Угрожающий масштаб. Шмыгаль подтвердил появление "красных" зон на этой неделе: что закроют
DAILY
Корпоративный хаос. Или почему "Нафтогаз" остался без денег
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Корпоративный хаос. Или почему "Нафтогаз" остался без денег