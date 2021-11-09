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Грузия начинает вакцинировать от коронавируса детей 12-15 лет

Автор: Мария Кучерявец

В Грузии начинают вакцинировать от коронавируса несовершеннолетних. Речь идет о детях в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия.Online".

По информации местных СМИ, соответствующее решение принял грузинский Совет по иммунизации.

Вместе с тем заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния после заседания Совета отметила, что иммунизация будет проводиться вакциной Pfizer и только с согласия родителей.

"Совет поддержал процесс вакцинации двумя дозами вакцины Pfizer, с согласия родителей, что является необходимым требованием в случае медицинского вмешательства в отношении несовершеннолетнего. Многие страны уже начали процесс вакцинации", - рассказала заместитель главы грузинского Минздрава.

Добавим, ранее правительство Грузии заявило, что выплатит по 60 долларов тем пенсионерам, которые до 1 января 2022 года сделают хотя бы одну прививку от COVID.

Напомним, ГРузия с 1 декабря вводит так называемые "зеленые паспорта" для посещения таких общественных мест, как рестораны, кино, ТРЦ, музеи и т.д.

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ГрузияВакцина от коронавируса