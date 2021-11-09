Грузия начинает вакцинировать от коронавируса детей 12-15 лет

По информации местных СМИ, соответствующее решение принял грузинский Совет по иммунизации.

Вместе с тем заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния после заседания Совета отметила, что иммунизация будет проводиться вакциной Pfizer и только с согласия родителей.

"Совет поддержал процесс вакцинации двумя дозами вакцины Pfizer, с согласия родителей, что является необходимым требованием в случае медицинского вмешательства в отношении несовершеннолетнего. Многие страны уже начали процесс вакцинации", - рассказала заместитель главы грузинского Минздрава.