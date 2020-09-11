Грузия из-за COVID-19 в ряде городов отложила начало учебного года  

Фото: премьер Грузии Георгий Гахария (flickr com worldeconomicforum)

Из-за вспышки коронавируса COVID-19 в ряде городов Грузии отложили начало учебного года. В этих городах школы и вузы откроются с 1 октября.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передают "Новости Грузии".

По его словам, начало учебного года отложено до 1 октября еще в шести крупных городах - Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди и Поти. До этого соответствующее решение было принято в отношении Батуми и Кобулети.

"В этих городах учебный процесс в высших учебных заведениях, а также в школах, начнется с 1 октября. Это нам необходимо для того, чтобы правильно оценить нынешние риски. Для этого нам вместе с эпидемиологами нужно две недели", - заявил Гахария.

Напомним, накануне Грузия объявила о начале второй волны пандемии COVID-19. В стране ухудшается эпидемиологическая ситуация, только за последние сутки выявлено 87 новых случаев COVID-19, что является рекордным показателем с начала эпидемии.

С 15 сентября в Грузии меняются правила въезда иностранцев - на границе необходимо предоставить документ о том, что в течение трех суток до въезда был получен отрицательный результат на COVID-19.